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10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park'ta başladı, 3 gün sürecek

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10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park'ta başladı, 3 gün sürecek
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Adana'da 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta kortej yürüyüşü ve dev mangal ateşinin yakılmasıyla başladı. 11 Ekim'e kadar sürecek festivalde 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

Adana'da bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali dev mangal ateşinin yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek Festival Merkez Park'ta kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalde 11 Ekim'e kadar lezzet şöleni yaşanması beklenirken, 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedefleniyor. Festival için binlerce kişi ilk günden lezzetlere akın etti. Kent protokolü, şefler ve diğer davetliler ile Merkez Park'ta festivalin kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi.

"Çok büyük bir emek var"

Kortejin ardından konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin 10 yıldır büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirterek, "İnşallah 3 gün boyunca Türkiye'nin en büyük lezzet festivalinde yurt dışı ve şehir dışından gelen misafirlerimiz bütün lezzetleri tadacaklar. Bu festivalin arkasında 10 yıllık çok büyük bir emek var. İlk yıl çok mütevazi şartlarda oluşturulan festivalin 10'uncu artık burası bir kurum ve kuruluşun değil 2,5 milyon Adanalının ortak emeğiyle yürütülen bir festival haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Adana'ya festivaller çok yakışıyor"

Adana'nın festivaller şehri olduğuna da değinen Yavuz, "Adana'mızda 12 ay boyunca 12 kapsamlı festival düzenleniyor. Adana'ya festivaller çok yakışıyor. Lezzetlerimiz damaklarda, insanımızın sıcaklığı gönüllerde iz bıraksın. Adana, tarihten bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve göç almış bir şehir. Bu göç ise farklı kültürlerin ve farklı lezzetlerin buluşmasına yol açmış. Bu festivalde de farklı kültür ve lezzetleri sizlere sunacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri geleneksel mangal ateşini yaktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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