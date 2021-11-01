VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilerin dört gözle takip ettiği burs haberler i gelmeye devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru süresi sona erdi. Öğrencilerin dört gözle beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvurusu ise yeni başladı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 1 Kasım - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yüksek öğrenim bursu aylık 400,00 TL. Yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim bursu ise aylık 600,00 TL.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Açık öğretim liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki açık öğretim liselerine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

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