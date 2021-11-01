VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Haberler.com - Haberler | Gündem
VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yüksek öğretim ve orta öğretim burs başvuruları alıyor. VGM Yükseköğretim burs başvuruları başladı. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Öğrencilerin dört gözle takip ettiği burs haberler i gelmeye devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru süresi sona erdi. Öğrencilerin dört gözle beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvurusu ise yeni başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 1 Kasım - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yüksek öğrenim bursu aylık 400,00 TL. Yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim bursu ise aylık 600,00 TL.

Açık öğretim liselerinde okuyanlar

Özel okullarda eğitim alanlar

Örgün eğitim almayanlar

Mesleki açık öğretim liselerine geçenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar

Yurt dışındaki okullarda eğitim alanlar

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title