VGM ( Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yüksek öğretim ve orta öğretim burs başvuruları alıyor. VGM Yükseköğretim burs başvuruları başladı. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.
Öğrencilerin dört gözle takip ettiği burs haberler i gelmeye devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru süresi sona erdi. Öğrencilerin dört gözle beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvurusu ise yeni başladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları 1 Kasım - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.
Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yüksek öğrenim bursu aylık 400,00 TL. Yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim bursu ise aylık 600,00 TL.
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