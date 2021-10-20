Dolar tarihi zirveyi gördüğü haftada 9.20'nin altını test etti
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'ndaki üst düzey görev değişimlerinin ardından hızla yükselişe geçerek 9.37'e kadar yükselen dolar, tarihi zirvesinin ardından düşüşe geçerek yarınki TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı öncesinde saat 22.24 itibariyle 9.20'in altına indi.
Haftaya TL karşısında 9.27 seviyesindeki tarihi zirvesiyle başlayarak 9.37'e kadar yükselen Dolar, gün içinde hızla düşüşünü devam ettirerek saat 22.24 itibariyle 9.20'nin altına düştü.
GÖZLER PPK'NIN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Yaşanan kur dalgalanmalarını ardından gözler TCMB Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Üyelerinde yaşanan değişimlerin ardından ilk kez toplanacak olan kurul, yarın saat 14.00'da yeni faiz kararını açıklayacak. Eylül ayı PPK toplantısının ardından, politika faizi yüzde 19'dan, 100 baz puan düşürülerek yüzde 18'e çekilmişti.
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