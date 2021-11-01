İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor

5 bin yeni taksi teklifinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 10. kez reddedilmesinin ardından İbb tarafından yapılan açıklamada, atıl durumda kalan minibüs hatlarını dolmuş taksiye dönüştürüleceği duyuruldu.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Açıklamada, 750 minibüs ve 250 taksi-dolmuşun taksiye dönüştürüleceği belirtildi. Başvuruların 2 Kasım 2021 Salı günü Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kurayla belirleneceği ve hak sahiplerine verileceği bilgisi aktarıldı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.

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