Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye...

AA / Ayşenur Sağlam - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Bakan Dönmez:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır"

Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 Osb'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır"

AA / Ayşenur Sağlam - Ekonomi Haberleri
Doğal gaza dev zam! Konutta fiyat değişmedi ama sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 48 zamlandı

Doğal gaza dev zam! Konutta fiyat değişmedi ama sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
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