Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye...
AA / Ayşenur Sağlam - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır"
Bakan Dönmez: "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 Osb'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır"
AA / Ayşenur Sağlam - Ekonomi Haberleri
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