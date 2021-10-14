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Siirt TSO'da takograf kartı verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siirt TSO'da takograf kartı verilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sayısal takograf (dijital ehliyet) işlemleri yapabilme konusunda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasına yetki verdi.

SİİRT (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sayısal takograf (dijital ehliyet) işlemleri yapabilme konusunda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasına yetki verdi.

Oda olarak yapılan girişimler neticesinde takograf kartı işlemlerini üyelerinin hizmetine sunmaya başladıklarını ifade eden Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, yaptıkları girişimler neticesinde oda üyelerinin sayısal takograf kartı temin etme konusunda yaşadıkları bu zorluklardan kurtulmaları için bu hizmeti oda bünyesinde vermeye başladıklarını söyledi. Kuzu, "Üyelerimizin sayısal takograf kartı hizmetini daha önceden çevre illerden alıyordu ve bu durum üyelerimiz için şartları zorlaştırmaktaydı. Yaptığımız girişimler neticesinde üyelerimizin sayısal takograf kartı temin etme konusunda yaşadıkları bu zorluklardan kurtulması için artık bu hizmeti odamız bünyesinde vermeye başladık. Üyelerimiz, takograf cihazlarında kullanılan sürücü kartları ve diğer ilgili kartların başvurularını bundan böyle çevre illere gitmelerine gerek kalmadan odamıza yapabilecekler" dedi.

Hizmet sınırlarının sürekli genişlediğini, üyelerin hizmetlere daha kolay erişim sağlaması için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Kuzu, "Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında odamız yetkilendirilmiştir. Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayan takograf cihazı kartlarını odamızdan üyelerimiz kolaylıkla temin edebilecekler. Üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SİİRT

Siirt TSO'da takograf kartı verilecek

Siirt TSO'da takograf kartı verilecek

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