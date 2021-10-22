Pazar payını artırmak isteyen tekstilciler fuardan ihracata yüksek katkı bekliyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektörü temsilcilerini yerli ve yabancı alım heyetleriyle bir araya getiren "Bursa Textile Show"daki yeni iş bağlantıları sayesinde kentin tekstil ihracatının yüzde 30 artmasını beklediklerini bildirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda, BTSO öncülüğünde Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bursa Textile Show"da giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 111 firma, 19-21 Ekim'de 3 gün boyunca sonbahar-kış 2022-2023 koleksiyonlarını sergiledi.

Yerli ve yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, sadece yurt dışından gelen yabancı alıcılarla firmalar arasında ön sipariş anlaşmaları sağlandı.

Kendisi de tekstil firması sahibi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Ticaret Bakanlığının destekleriyle 6'ncı kez düzenledikleri fuarın beklentilerinin üzerinde iyi bir şekilde geçtiğini söyledi.

Katılımcı firmaların memnuniyetlerinin üst seviyede bulunduğunu belirten Kuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde böyle bir fuarı Bursa olarak gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Son dönemde salgının etkisiyle dünyada şartların değişmesi ve konum itibarıyla küresel pazarlara yakın olmasından dolayı Türkiye'ye ciddi anlamda talep ve ilgi olduğunu anlatan Kuş, "Bunun neticesinde de güzel bir fuar yaptık. Her zaman aynı tarihlerde yaptığımız fuar, pandeminin yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamasıyla beraber güzel bir döneme denk geldi. Bu fuarın Bursa'ya, ülkemize ciddi anlamda katkılarının olacağını tahmin ediyorum." dedi.

"Fuarla Avrupa ülkelerini hedefledik"

İsmail Kuş, fuara 4 binin üzerinde ziyaretçinin, 40'tan fazla ülkeden yabancı alıcının geldiğini aktardı.

Bölgenin tek giysilik tekstil ve kumaş fuarının bundan sonraki organizasyonlarında bu sayıların artacağına inandığını dile getiren Kuş, şöyle devam etti:

"Şu anda dünya standartlarında bir fuar konumuna geldi. Yabancıların bu fuara ciddi anlamda ilgisi var. Özellikle bu dönemde daha ziyade Avrupa ülkelerinden marka firmaların bu fuara ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde bu ilgi ve alakanın artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Bursa tekstil sektörü olarak ciddi anlamda dünyaya ihracatımız var. Bunun üzerine koyarak fuarla beraber bu ihracatımız artarak devam edecek. Beklentimiz yüksek. Fuarla Avrupa ülkelerini hedefledik ama Rusya, Afrika ülkeleri hatta Amerika kıtasından ziyaretçiler geldi. Fuarımızı dünyanın her tarafına yaymak istiyoruz. Özellikle marka firmaların fuarda ziyaretçi olarak yer almasını istiyoruz. En büyük isteğimiz bu."

Kuş, pazar payını artırmayı hedefleyen katılımcı firmaların fuarda iyi iş bağlantıları gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Beklentilerine değinen Kuş, "Fuarın Bursa tekstil sektörüne ekstra en az yüzde 30 katkısının olacağını tahmin ediyorum. İhracatımızın da önümüzdeki dönemde en az yüzde 30 artacağını öngörüyorum. Bu artışın göstergelerini az çok görmeye başladık. Ciddi anlamda sipariş alan arkadaşlar var. Kendi firmamda bunu görüyorum. Üst düzey bir talep görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Güney Amerika kıtasına açılmak istiyoruz"

Fuarın yaz ve kış sezonu olarak 6 ayda bir yapıldığını hatırlatan Kuş, salgından dolayı ara vermek zorunda kaldıklarını ancak bundan sonra yılda iki kez düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin hemen hemen tüm sektörlerde en çok ihracat yaptığı ülke grubunun Avrupa olduğunu bildiren Kuş, şunları kaydetti:

"Güney Amerika kıtasına açılmak istiyoruz. Bu fuarı sadece burayla sınırlı bırakmayıp yurt dışına da taşımak istiyoruz. Pandemiden önce ilkini Polonya'da yapmıştık. İkincisini İtalya'da yapmayı düşünüyorduk ama pandemiden yapamadık. İtalya ve Güney Amerika olmak üzere o bölgelere de açılmayı düşünüyoruz. En büyük partnerlerimiz Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya'da bulunuyor. Bu fuarı oralara da taşıyıp oralarda da etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Önemli olan oradaki müşterilere ve ulaşılamayan yerlere ulaşıp Bursa'daki ve ülkemizdeki firmalara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üretmek çok önemli, ürettiğimizi de pazarlamak önemli. Pazarlamak adına da fuarların önemi çok yüksek. Müşteriyle üreticiyi buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz."