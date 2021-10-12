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Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sefaköy-Halifeler köyleri arasında yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sefaköy-Halifeler köyleri arasında yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Özay, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan ve İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Kılıç ile birlikte Sefaköy ve Halifeler köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik yolda İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

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Haber: Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi - Haberler Ekonomi
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