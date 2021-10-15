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Kaş Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 245 milyon 426 bin TL

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaş Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 245 milyon 426 bin TL

Kaş Belediyesinin 245 milyon 426 bin TL'lik 2022 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesinin 245 milyon 426 bin TL'lik 2022 yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediye Meclisi'nin ekim ayı devam toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Kaş Belediyesinin mali durumu ve bütçesi görüşüldü. 2022 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifesiyle ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Mutlu Ulutaş, toplantıdaki görüşmeler sonucunda yaptığı değerlendirmede, Kaş Belediyesinin 2022 yılı için bütçenin yüzde 50'nin üzerinde yatırım hedeflediğini söyledi. Belediyenin hizmet ve yatırım odaklı çalıştığını belirten Başkan Ulutaş, "Yılsonuna kadar birçok projemiz tamamlanıyor ve bu yıl için en az yüzde 90 oranında gerçekleşecek bir bütçe öngörüyoruz. Kaş Belediyesi dengeli bir bütçe yapıyor. Bunu birlikte yapıyoruz, hem meclis üyelerini hem de belediye personellerini tebrik ediyorum. Ne kadar doğru bütçe yaparsak Kaş Belediyesi atacağı adımları da bilecektir. Dengeli bütçeyle attığı adımlarla da hedefine ulaşan bir belediye olarak yoluna devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 245 milyon 426 bin TL

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