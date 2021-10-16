Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular - Haberler
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Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altın piyasasındaki hızlı yükselişi fırsat bilen vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınları bozdurmak için soluğu kuyumcularda aldı.

Altın piyasasındaki hızlı yükselişi fırsat bilen vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınları bozdurmak için soluğu kuyumcularda aldı. Bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurma işlemi gerçekleştiren kuyumcular, satış yapamadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Altın fiyatının daha da yükseleceğini söyleyen kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve henüz hiç satış yapamadıklarını dile getirdi.

"ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELECEK"

Altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber vatandaşların altın bozdurmaya yöneldiğini söyleyen kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Altınlarını bozmak isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından dolayı mutlu ancak nisan, mayıs ayları daha çok nişan, düğün ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve Dolar yükseldiği için altının yükseleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar için daha avantajlı olacaktır. Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı ama yine de bekleyip görmek lazım. Yatırım amaçlı olan gram, çeyrek, yarım altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim yine yatırım amaçlı tavsiyelerimiz gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir" dedi.

"EN GÜVENİLİR KAPI ALTIN"

Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünen Şerafettin Uğur, yatırımını da altından yana yapmayı tercih ettiğini belirtti. Uğur, "Son 2-3 günden beri dolarla beraber altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım gücü yok, şu anda çok zor şartlardayız. Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha da yükselecek. Daha önce bitcoine yatırım yapıp kazandım ancak bitcoinde sıkıntılar olunca bozdurmak zorunda kaldım ve tekrardan altına yöneldim. Şu an en güvenilir kapının altın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"1.5 MİLYONA YAKIN BOZDURMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dolar endeksli altının yükseldiğini ifade eden kuyumcu Can Eraslan, "Dolar, Euro, altın, genel olarak madenlerde ve dövizlerde yükselme söz konusu. Şu anda alıştan çok satış oluyor. Bir gün içerisinde yaklaşık 1.5 milyona yakın bozdurma işlemi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hiç satışımız olmadığı için kasaya giren bir nakit yok sadece çıkan nakit var. Millet elindeki altınları şu an TL'ye dönüştürüp yatırım yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

(Fehime Kartal - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

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Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
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