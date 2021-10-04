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Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

Sık sık esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt esnafıyla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Sık sık esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt esnafıyla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Başkan Hilal Ayık, "Akyurtlular göreve geldiğimiz günden bu yana ilgi ve desteğini bizlerden esirgemiyor. Programımızın elverişli olduğu günlerde her fırsatta Akyurt'u geziyoruz. Dükkanlarına gelen her müşteriyi karşıladığı gibi bizleri de güler yüzle, hoş sohbetle karşılıyor. Elbette bize söyleyecekleri, bizden talepleri oluyor. Bunları da bu ziyaretlerde dile getirerek bizlere iletme fırsatı buluyorlar. İhtiyaçları not alıp Akyurt Belediyesi olarak yetkimiz çerçevesinde olanları yerine getiriyor, farklı talepler için yetkililere bildirim yapıyoruz. Her gezimizde belirli bir cadde ya da sokağı dolaşma fırsatımız oluyor. Bu nedenle devam eden gezilerimizde uğramadığımız iş yerlerini ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

Esnaf ziyaretleri hız kesmiyor

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