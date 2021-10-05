Elon Musk resmini paylaştı, köpeğiyle aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı

Çin Halk Bankası geçtiğimiz haftalarda tüm kripto para işlemlerini ve trade faaliyetlerini yasaklamıştı ve bu da kısa vadeli bir piyasa satışına neden olmuştu. Yaklaşık 2 haftadır toparlanmaya çalışan kripto para piyasası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeşil ışık yakmasıyla geçtiğimiz hafta yükselişe geçti. Kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin, saat 17.40 itibarıyla 50 bin dolar sınırında işlem görüyor.

BİTCOIN 50 BİN DOLARI GÖRDÜ

Kripto para dünyasının lideri Bitcoin 7 Eylül'ün ardından ilk kez bugün 50 bin doları geçti. Nisan ayındaki düşüşün ardından aylardır 30-47 bin dolar bandında seyreden Bitcoin öğlen saatlerinde 50 bin doların üzerine çıktı.

1 yıllık yükselişle Bitcoin 64 bin dolar seviyelerine çıkarak tarihi rekora imza atmıştı. Bu rekorun ardından gelen düşüş 5 ay devam etmişti.

ETHEREUM 200 DOLAR DAHA YÜKSELDİ

Bitcoin'in artışının ardından gözler alt koinleri ateşleyecek olan Ethereum'a çevrildi. Hafta başından bu yana 3 bin 200 dolara kadar çıkan Ethereum, 3 bin 400 doların üzerinde seyrediyor.

ELON MUSK KENDİNİ DOGEFATHER İLAN ETTİ

Kendini Dogefather (Doge coinin babası) ilan eden dünyanın en zengin insanı Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, bir kullanıcının tweet'ine yanıt verdi. Bu da kripto para takipçilerinin tetikte olması gerektiğini gösterdi.

Floki Inu'yla ilgili tweet atan Elon Musk, bugün bu kripto para ile ilgili fotoğraf paylaşacağını açıkladı. Bir kullanıcı önce Tesla ile ilgili tavsiyeler verdi. Ardından "Floki nerede?" diyerek Musk'a soru yöneltti.

MUSK PAYLAŞIM YAPTI, FLOKİ YÜZDE 40 DEĞERLENDİ

200 milyar dolar serveti bulunan Elon Musk ise önce Tesla ile ilgili önerilere olumlu dönüş sağladı. Sonraki cümlesinde yarın Floki'nin fotoğrafını paylaşacağını söyledi. Bu olayın ardından sıçrama yaşayan kripto para birimi Floki, yüzde 40'a yakın değer kazandı.

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