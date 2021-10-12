Dolar 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde yaptığı konuşma tekrar gündem oldu

Dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de sunum yapmasının ardından yükselişe geçen dolar, 9 lira eşiğini aşarak rekor kırdı. Yükselişini bugüne taşıyan kur, 9,04 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

YİĞİT BULUT'UN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Doların 9 liranın üzerine çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde canlı yayında yaptığı bir konuşma gündem oldu.

"ADAMSANIZ ÇIKIP ÖZÜR DİLEYİN"

Sosyal medyada elden ele dolaşan videoda Bulut, dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz" diyor.

Bulut konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanıyor:

"3.50'de, 3.70'de 3.90'da ekranları kırdık burada, sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Bunlara alım yap diyen bankaların araştırma departmanları, ekonomi kanallarının çok bilenleri neredesiniz. Çıkıp bu milletten özür dileyin"

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