Bu kadarı da olmaz! Apple'ın parlatma bezini satışa sunduğu fiyat dudak uçuklattı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Unleashed etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman kapsamında yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıkarıldı.

PARLATMA BEZİ TAM 199 LİRA

Apple , cihazlarının ekranlarını temizlemek için tasarlanmış bir mikrofiber parlatma bezini 19 dolar yani 199 TL karşılığında piyasaya sürdü.

AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI

Apple, etkinlikte ön plana çıkan AirPods'un Türkiye fiyatını da açıkladı. Apple'ın sitesindeki fiyata göre; ürün, Türkiye'de 1.999 TL'dan satışa sunulacak.

MACBOOK PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI

Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.

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