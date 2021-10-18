Bu kadarı da olmaz! Apple'ın parlatma bezini satışa sunduğu fiyat dudak uçuklattı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi
Yeni ürünleri tanıtan teknoloji devi Apple, sitesinde satışa sunduğu parlatma bezinin fiyatı dudak uçuklattı. Apple'ın sitesinde, cihazların ekranlarını temizlemek için tasarlanan mikrofiber parlatma bezi tam 199 liraya satılıyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Unleashed etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman kapsamında yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıkarıldı.
Apple , cihazlarının ekranlarını temizlemek için tasarlanmış bir mikrofiber parlatma bezini 19 dolar yani 199 TL karşılığında piyasaya sürdü.
Apple, etkinlikte ön plana çıkan AirPods'un Türkiye fiyatını da açıkladı. Apple'ın sitesindeki fiyata göre; ürün, Türkiye'de 1.999 TL'dan satışa sunulacak.
Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.
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