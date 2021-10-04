Biber üreticilerinin yüzü gülüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin dönüme ekilen biberden 15 bin ton verim alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin dönüme ekilen biberden 15 bin ton verim alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde biber üreticileri bu sene hasattan memnun kaldı. Araban genelinde Yaklaşık 3 bin dönüme ekili araziden 15 bin ton biber hasadı yapıldı. Çiftçiler şu ana kadar verimden memnun olduklarını söyleyerek, hasadın gelecek aya kadar devam edeceğini ifade etti.

"Verimden memnunuz"

Verimden memnun olduklarını söyleyen biber üreticisi çiftçi Hasan Aslan bu sene verimden memnun olduklarını söyleyerek, "Bu sene verimden memnunuz. Ben 8 dönüm arazime ekmiştim 20 tona yakın verim aldım. 10. Ayın sonuna kadar da hasadımız devam edecek. Biberimizin kilosunu 1,5 ila 2 liradan satıyoruz" dedi.

"3 bin dönüm araziden 15 bin ton verim aldık"

3 bin dönüm araziden 15 bin ton verim aldıklarını ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Biber Araban'da güzel oluyor. Salçalık, dolmalık, kurutmalık biberler yetiştiriyoruz. Yaklaşık 3 bin dönüm araziye biber ektik. Hem verimi hem de kalitesi çok güzel. Dönüme 5 tona yakın biber verimi alıyoruz. Araban ovasında yaklaşık 15 bin ton biber hasadı yapıldı. Bu biberleri hala gönderiyoruz. Salça fabrikalarına gidiyor. Çiftçimiz memnun sadece tüketici ile üretici arsındaki farklılıklar dışında çiftçimiz şu an memnundur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay
Magazin Gülşen Alişan Gülben Ergen Düm Tek Tek
Spor Burak Yılmaz Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biber üreticilerinin yüzü gülüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:38:18. #1.12#