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ATSO'dan Antalya'nın lezzet markalarına coğrafi işaret belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATSO'dan Antalya'nın lezzet markalarına coğrafi işaret belgesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın geleneksel lezzetleri Serpme Börek ile Turunç ve Bergamot Kabuğu reçellerini coğrafi işaret standartlarına göre firmaları ziyaret ederek, Coğrafi İşaret Sertifikası ve Belgelerini verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın geleneksel lezzetleri Serpme Börek ile Turunç ve Bergamot Kabuğu reçellerini coğrafi işaret standartlarına göre firmaları ziyaret ederek, Coğrafi İşaret Sertifikası ve Belgelerini verdi.

Başkan Davut Çetin, şehrin geleneksel lezzeti Antalya Serpme Böreği'nin ilk Coğrafi İşaret Belgesini Fıtır Börek'in sahibi Ali Murat Hizay'a verdi. Davut Çetin, "Bu eşsiz lezzeti yaşatan genç börek ustamız Ali Murat Hizay'a başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Coğrafi işaret belgeli işletmelerimizin sayısının artmasını diliyorum" dedi.

Başkan Davut Çetin daha sonra, Antalya'da 100 yılı aşkın süredir meyve reçelleri üretimi yapan Yenigün Reçelleri'ni ziyaret ederek, Coğrafi İşaret Belgesini teslim etti. Firmanın dördüncü kuşak yöneticileri Özlem ve Necmi Alpagot kardeşlerden faaliyetleri hakkında bilgi alan Davut Çetin, turunç ve bergamot reçellerinin Antalya'nın en önemli hediyelik ürünlerinden birisi olduğunu söyledi.

Davut Çetin daha sonra, yine bergamot ve turunç kabuğu reçellerinin marka üreticilerinden Antalya Reçelleri'ni ziyaret etti. Firma sahibi Ebru Kocaacar'den bilgiler alan Davut Çetin, Coğrafi İşaret belgesinin ürünlerin üzerinde mutlaka yer alması gerektiğini belirtti. Firmanın kurucusu Numan Kocaacar'ı rahmetle anan Davut Çetin, "Numan ağabey iyi bir Antalyasporluydu. Kurduğu markayı bugün evlatları Ebru ve Rıza Kocaacar başarıyla temsil ediyor. Kocaacar ailesi nezdinde tüm firma çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

Coğrafi işaret belgeli ürünlerin rakiplerinden farklı, katma değeri yüksek ürünler olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, "Oda olarak, Antalya Usulü Piyaz, Kabak Tatlısı, Serpme Börek, Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçeli'ne Coğrafi İşaret aldık. Antalya'nın geleneksel ürünlerine coğrafi işaret alma çalışmalarımız sürüyor. Böylece hem değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de ürünlerimizin tanınırlıklarını ve marka değerlerini artırıyoruz. Özellikle turizmcilerimizin coğrafi işaretli ürünlerin kullanımına önem vermelerini diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

ATSO'dan Antalya'nın lezzet markalarına coğrafi işaret belgesi

ATSO'dan Antalya'nın lezzet markalarına coğrafi işaret belgesi

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