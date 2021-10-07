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Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 501 bin 400 lira, en yüksek ise 503 bin 760 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 503 bin 340 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 229 milyon 439 bin 161,65 lira, işlem miktarı ise 455,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 258 milyon 498 bin 848,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış501.200,001.750,00
En Düşük501.400,001.759,05
En Yüksek503.760,001.763,00
Kapanış503.340,001.759,05
Ağırlıklı Ortalama502.298,221.760,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)229.439.161,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)455,93

Toplam İşlem Adedi23

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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