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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yükselişini sürdüren altın, 540 liralık rekor seviyesine doğru ilerliyor. Gram altın 532 liradan işlem görürken, çeyrek altın 873 liradan, cumhuriyet altını 3.555 liradan satılıyor.

Dün Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 529,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 532 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 873 lira, cumhuriyet altını da 3.555 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.782 dolardan alıcı buluyor. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar için risk unsuru oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içinde dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişin altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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