Altının gram fiyatı 531 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 531 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını da 3.556 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.783 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yükselen hammadde fiyatları ve enerji problemlerinin endişe unsuru olarak gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.