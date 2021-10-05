ŞANLIURFA - AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak "ENHANCER Projesi" Şanlıurfa'da tanıtıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'nin tanıtımı, Şanlıurfa'da ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı programda yapıldı.

AB tarafından fonlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ICMPD'nin hayata geçirdiği proje kapsamında Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere ve ev sahibi konumunda olan Türk girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Başvuruların 29 Ekim 2021'e kadar alınacağı projeye, Şanlıurfa, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'dan müracaatlar kabul edilecek.

"Girişimcilere desteklerin artırılması hedefleniyor"

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Hibe Yönetimi ekip lideri Mehmet Çağlar Aydın, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, girişimcilerin kapasitelerinin artırılması hedefiyle gerçekleştirilen projenin Avrupa Birliği Suriye Yardım Programları kapsamında desteklendiğini dile getirdi.

Projenin, Türk ve Suriyeli halklar arasında ekonomik uyumu sağlama misyonunu da üstlendiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Projemizi yüzde 10 eş finansman, yüzde 90 hibe desteğiyle katılımcılar 12 aya kadar uygulayabilecek. Projeye başvurular, bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilerek hibe almaya hak kazananlar açıklanacak. Proje, 11 ilde uygulanıyor, 2023 yılında sonuçlanacak. Amacımız Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk olan Türk vatandaşlarının girişimcilik alanında alacakları desteklerin artırılmasını sağlamaktır. Girişimcilerimizin kapasitelerinin artırılmasıyla tüm insanların daha iyi hizmet almasının önü açılacaktır."