Torbalı'da ve Ayrancılar'da Öğrencilere Ücretsiz Rehberlik Hizmeti

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Torbalı Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. Hafta içi Torbalı Belediyesi Kitap Kafe'de ve Ayrancılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda verilen hizmetten çevre ilçe öğrencileri de yararlanabilecek. Tercih günleri boyunca öğrencilere puanları ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları verilecek.

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. 'Doğru Tercih Zamanı' sloganıyla Torbalı'da ve Ayrancılar'da 19 Temmuz'a kadar öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek.

Torbalı Belediyesi LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için alanında uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilen ücretsiz danışmanlık hizmeti, hafta içi Torbalı Belediyesi Kitap Kafe'de 10.00-20.00, Ayrancılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda ise 10.00-19.00 saatleri arasında veriliyor.

ÇEVRE İLÇE ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANABİLECEK

19 Temmuz'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilere; aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları verilecek. Lise tercih günlerinde alanında uzman rehberlik öğretmenleri ile Torbalı dışından da öğrencilere hizmet verilecek. Bayındır, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerdeki öğrencileri de bu hizmetten dilerse yararlanabilecek.

Lise eğitiminin kariyer yolunda önemli bir eğitim basamağı olduğunu, bu nedenle doğru tercihin, iyi bir gelecek için gerekli olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Öğrencilerimizin en iyi ve doğru tercihi yapabilmesi adına, belediyemiz öncülüğünde tercih günleri düzenledik. 19 Temmuz tarihine kadar öğrencilerimiz uzman rehber öğretmenleri tarafından yönlendirmeler yapılacak. Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.