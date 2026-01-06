Haberler

GÜÇ Programı ile 3 Yılda 3 Milyon Genç, Üretimle Buluşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı Programı, önümüzdeki 3 yıl içinde 3 milyon genci işgücü piyasasına kazandırmayı hedefliyor. Program, gençlerin eğitimden kopmadan iş hayatına katılmasını amaçlıyor. Bu büyük istihdam hamlesi ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanması ve becerilerinin piyasa ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Genç istihdamını desteklemek amacıyla toplam 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı.

TÜRKİYE'DEN GENÇ İSTİHDAMINA TARİHİ HAMLE

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyon genci işgücü piyasasına kazandırmayı hedefliyor. Program; stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye kadar geniş bir yelpazede gençleri üretimle buluşturacak bütüncül bir istihdam modeli sunuyor.

GÜÇ Programı kapsamında uygulamaya alınan İŞKUR Gençlik Programı, İşe İlk Adım Programı, Geleceğim Meslekte, Staj Desteği ve NİUP gibi alt başlıklar, gençlerin eğitimden kopmadan iş hayatına katılmasını amaçlıyor.

Bu büyük istihdam hamlesiyle gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanması, becerilerinin piyasa ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve kalıcı istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

GENÇ İSTİHDAMINA 445,1 MİLYAR TL'LİK DEV KAYNAK

GÜÇ Programı kapsamında genç istihdamını desteklemek amacıyla toplam 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu bütçe, 2026-2028 Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda genç işsizliğini düşürmeyi amaçlayan en kapsamlı kamu yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak dağılımı;

  • İşe İlk Adım Programı için 215,8 milyar TL,
  • NİUP için 107,3 milyar TL,
  • İŞKUR Gençlik Programı için 95,8 milyar TL,
  • Staj Desteği için 26,2 milyar TL şeklinde planlandı.

Ayrılan bu bütçe ile hem gençlerin kalıcı istihdama geçişi hızlandırılacak hem de Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak nitelikli işgücü yetiştirilecek.

