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Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı

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Devlet okulunda görevli bir öğretmenin aldığı kripto paraların reklamını yapmak için öğrencileri kullandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. 2. sınıf öğrencilerinin yüzlerine farklı kripto para markalarının logolarını yapıştırıp gece gündüz oynatan öğretmenin görüntüleri büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

Devlet okulunda bir öğretmen, aldığı kripto paraların reklamını yapmak için çocukları kullandı. Videoyu yabancı kripto traderlarına gönderen öğretmenin paylaştığı video ise infial yarattı.

ÖĞRENCİLERE GECE GÜNDÜZ OYNATTI

Çocukların yüzlerine kripto para markalarının logolarını yapıştırarak gece gündüz oynatan öğretmenin skandal hareketi ise velililer adeta çılgına çevirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten çok sayıda vatandaş yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti. Öte yandan görüntülerin hangi okula ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Bu zekada ki birinin öğretmenlik yapmasina gerek yok zaten.

Yorum Beğen633
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMavi Balık:

2-3 coin için mesleğini yakacaksın bide çocukları alet ediyorsun yazık sana.

Yorum Beğen452
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOrhan Azar:

hayatı skldi haberi yok

Yorum Beğen292
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ihraç edeceksiniz. Bu insan ve bunun gibiler mi çocuk yetiştirip milletine ve ailesine faydalı olabilecek. Kafayı yemiş demek ki coinciklerle.

Yorum Beğen271
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSer_hat:

Bırak olum sen bu işi.yapma.bak sırada bekleyen binlerce öğretmen adayı var

Yorum Beğen220
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

A4 kağıtlarını da velilelere aldırmış olmasın? İki de bir çocuğunuzu sahip çıkmıyorsunuz diye taşı velilere atan öğretmenler hadi öz eleştiriye bekliyoruz...

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEvvab:

sonra diyorlar ki öğretmenlikte mülakat niye var. tam da bunun için var. her önüne gelen öğretmenlik yapmasın diye var

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıOkuYorum:

Adam ne diyor çocuklara?

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAlpay Dogan:

Tam olarak ne söylüyor?

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Adam long short işlem açıyor çocuklarla

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
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