Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda görevli bir öğretmenin aldığı kripto paraların reklamını yapmak için öğrencileri kullandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. 2. sınıf öğrencilerinin yüzlerine farklı kripto para markalarının logolarını yapıştırıp gece gündüz oynatan öğretmenin görüntüleri büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.
Devlet okulunda bir öğretmen, aldığı kripto paraların reklamını yapmak için çocukları kullandı. Videoyu yabancı kripto traderlarına gönderen öğretmenin paylaştığı video ise infial yarattı.
ÖĞRENCİLERE GECE GÜNDÜZ OYNATTI
Çocukların yüzlerine kripto para markalarının logolarını yapıştırarak gece gündüz oynatan öğretmenin skandal hareketi ise velililer adeta çılgına çevirdi.
YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten çok sayıda vatandaş yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti. Öte yandan görüntülerin hangi okula ait olduğu henüz tespit edilemedi.