352 öğrencinin mezuniyet heyecanı

SAMSUN - Samsun Üniversitesi'ninfarklı bölümlerinde okuyan 352 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

SAMÜ 2022-2023 Mezuniyet Töreni İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapıldı. 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere 16 farklı bölümden 352 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreni ilk olarak SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın konuşması ile başladı. Rektör Aydın, "Biz yola çıkarken şöyle bir motto ile yola çıktık; 'Nitelikli toplum için nitelikli üniversite.' Büyük bir üniversite olmayı düşünmedik ve düşünmüyoruz. Biz bize emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde hayata hazırlayarak onların geleceklerini garanti altına almak istiyoruz" dedi.

Akabinde öğrenciler adına Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi birincisi Mehmet Arslan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerine başarı belgeleri verildi. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Merve Temiz'e, Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi birincisi Mehmet Arslan'a, Mühendislik Fakültesi birincileri Erkan Öztürk ile Barış Şener'e, Sivil Havacılık Yüksekokulu birincisi Zafer Şimşek'e ve Kavak Meslek Yüksekokulu birincisi İnci Önem'e Rektör Aydın ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından başarı belgeleri verildi. Sonrasında öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı.

Düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilere diploma teslimi, yemin töreni ve kep atma ile sonra erdi.