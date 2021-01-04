Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor
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Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor

04.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:25

Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, FIFA'ya verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Gareth Bale ile 4x100 metre bayrak yarışında takım arkadaşı olmak istediğini söyledi.

Atletizm efsanesi Usain Bolt, kariyerine birçok rekor sığdırdı. 100 metre ve 200 metre yarışlarına rekorun sahibi olan Jamaikalı'nın futbola olan ilgisi de biliniyor.

Son olarak FIFA'ya röportaj veren Bolt, 4x100 metrede birlikte yarışmak isteyeceği 3 futbolcuyu seçti.

BOLT'UN TAKIM ARKADAŞLARI

Jamaikalı Olimpiyat şampiyonu Bolt, birlikte yarışmak için Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Gareth Bale'i seçti.

Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen, geçtiğimiz sezon Napoli karşısında 92 metreyi 10 saniyede koştu. Mbappe ve Bale hali hazırda hızlarıyla bilinen oyuncular olarak Bolt'un tercihi oldu. Futbolda bugüne kadar en yüksek hıza ulaşan isim Flamengo kanat oyuncusu Bruno Henrique oldu. Flamengolu oyuncu, 2019'da Internacional'e karşı saatte 38 km/s'e ulaştı.

Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor
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