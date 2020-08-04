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Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği borsada satıldı

Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği, Edirne Ticaret Borsasında (ETB) işlem gördü.

Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği borsada satıldı
04.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:29

Edirne'de sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği, Edirne Ticaret Borsasında (ETB) işlem gördü.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, sezonun hasat edilen ilk ayçiçeği satış için borsaya getirildi.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışında, Eskikadın köyünden Gülseren Turcan'a ait 2 ton ayçiçeği, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından kilogramı 2.80 lira fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, Gülseren Turcan'ı kutlayarak, üreticiye günün anısına Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: AA

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