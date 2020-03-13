Edgar Davids, Feyenoord Savunmasını Yerle Bir Ediyor Hollandalı ortasaha oyuncusu Edgar Davids 1992 sezonunda oynanılan Feyenoord maçında muhteşem bir efor sarfediyor. Ortasahadan itibaren Feyenoord savunmasını yerle bir ederek golü bulan Davids, takımını 3-0'lık galibiyete taşıyan isimlerden oluyor.

Hollandalı ortasaha oyuncusu Edgar Davids 1992 sezonunda oynanılan Feyenoord maçında muhteşem bir efor sarfediyor. Ortasahadan itibaren Feyenoord savunmasını yerle bir ederek golü bulan Davids, takımını 3-0'lık galibiyete taşıyan isimlerden oluyor. Kaynak: Dugout