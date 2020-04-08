Eden Hazard'ın West Ham United Ağlarına Gönderdiği Harika Gol 2018-19 Premier Lig sezonunun 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de West Ham United'ı ağırladı. 24. dakikada orta sahada topla buluşan Eden Hazard, tek başına harika bir driplinge imza attı ve teker teker rakiplerini geçerek topu West Ham ağlarına bırakarak Premier Lig tarihinin en özel gollerinden birine imza attı. Chelsea, maçı 2-0 kazandı.

2018-19 Premier Lig sezonunun 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de West Ham United'ı ağırladı. 24. dakikada orta sahada topla buluşan Eden Hazard, tek başına harika bir driplinge imza attı ve teker teker rakiplerini geçerek topu West Ham ağlarına bırakarak Premier Lig tarihinin en özel gollerinden birine imza attı. Chelsea, maçı 2-0 kazandı. Kaynak: Dugout