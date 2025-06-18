Eda Erdem neden yok? Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?

Eda Erdem neden yok? Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Eda Erdem neden yok, Eda Erdem voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Eda Erdem neden yok, Eda Erdem voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

EDA ERDEM NEDEN YOK?

Sports Digitale'in haberine göre ;Eda Erdem Dündar tüm yaz sezonu için milli takımdan iznini istedi. Milletler Ligi kadrosunda olmayan Eda Erdem, bütün yaz dönemi için izin istedi ancak izin verilmedi.

Eda Erdem, Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda takımla birlikte olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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