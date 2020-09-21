Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer deplasmanında
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Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer deplasmanında
21.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:01

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer ekibinde yaşanan ve voleybol camiasını derinden üzen koronavirüs vakalarının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından mavi-beyazlılara konuk oluyor. Geçtiğimiz haftaki derbi sonrasına antrenmanlarına devam eden Eczacıbaşılı oyuncular, bu hafta oynayacakları Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarıyer Bld. - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 22 Eylül Salı günü, saat 17.00'de, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak. Karşılaşma koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircilere kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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