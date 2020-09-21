Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.
21.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:01
Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer ekibinde yaşanan ve voleybol camiasını derinden üzen koronavirüs vakalarının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından mavi-beyazlılara konuk oluyor. Geçtiğimiz haftaki derbi sonrasına antrenmanlarına devam eden Eczacıbaşılı oyuncular, bu hafta oynayacakları Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarıyer Bld. - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 22 Eylül Salı günü, saat 17.00'de, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak. Karşılaşma koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircilere kapalı olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı