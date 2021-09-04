Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
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Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup

Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eczacıbaşı Dynavit, Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda karşılaştığı IL Capital Legionovia'ya 3-2 yenildi.

Eczacıbaşı Dynavit, Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda karşılaştığı IL Capital Legionovia'ya 3-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı bu kapsamda Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda mücadele ediyor. Turuncu-beyazlılar, turnuvanın ikinci gününde IL Capital Legionovia'ya 3-2 mağlup oldu. Turnuva, yarın oynanacak sıralama ve final maçlarıyla sona erecek.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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