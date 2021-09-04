Eczacıbaşı Dynavit, IL Capital Legionovia karşında mağlup
Eczacıbaşı Dynavit, Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda karşılaştığı IL Capital Legionovia'ya 3-2 yenildi.
Eczacıbaşı Dynavit, Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda karşılaştığı IL Capital Legionovia'ya 3-2 yenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı bu kapsamda Jerzy Gorecki Memorial Turnuvası'nda mücadele ediyor. Turuncu-beyazlılar, turnuvanın ikinci gününde IL Capital Legionovia'ya 3-2 mağlup oldu. Turnuva, yarın oynanacak sıralama ve final maçlarıyla sona erecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı