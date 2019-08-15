ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak

15.08.2019 17:49

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn, "alınan önlemlerin ekonomiyi gerçekten etkilemesi isteniyorsa, güçlü önlemler alınması gerektiğini" vurguladı.

Rehn'in açıklaması sonrasında euro, dolar karşısında yüzde 0.21 ve sterlin karşısında yüzde 0.74 düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul