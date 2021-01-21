Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi
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Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi

21.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:33

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi. Bankanın, piyasa koşullarına uyumlu para politikası duruşunu yeniden teyit etmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, ECB'nin tüm para politikası araçlarını ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

"VARLIK ALIMLARI AYLIK 20 MİLYAR EURO OLARAK SÜRDÜRÜLECEK"

Açıklamada, 10 Aralık 2020'de 500 milyar euro artırılarak 1 trilyon 850 milyar euroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) alımlara bu büyüklükle devam edileceği ve ECB'nin varlık alım programının aylık 20 milyar euro olarak sürdürüleceği kaydedildi.

"VARLIK ALIMLARI KORONA KRİZİ SONA ERENE KADAR DEVAM EDECEK"

PEPP'in en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ECB'nin net varlık alımlarının, Kovid-19 krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "enflasyonun görünümünün yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalacağı" mesajı da tekrarlandı.

Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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