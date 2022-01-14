EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırıldığını duyurdu

Fıfa 22'ye giriş yapan oyuncular, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj ile karşılaşıyor. EA Sports FIFA ekibinden gelen mesajda, "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü" yaşadığını bildirdi.

AHMET ÇALIK FIFA 22'DEN KALDIRILDI

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, FIFA 22 Konyaspor kadrosundan kaldırılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Ahmet Çalık'ın FUT öğeleri artık paketlerden çıkmayacak ve Fut öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak değerlerine sabitlenecek.

Genç oyuncunun hayatını kaybetmesi sonucunda FIFA FUT transferlerinde Ahmet Çalık FUT kartına talep artınca, karta sahip olan oyuncuların kart fiyatlarını yükselttiği anlaşıldı. Bu nedenle FIFA bunu önleyebilmek için Ahmet Çalık'ın FUT kartının fiyat aralığını sabitleyeceğini açıkladı.

Ayrıca FIFA ekibi, "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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