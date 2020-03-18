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Alibaba, Afrika, Avrupa, Dünya, Ekonomi

E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, tüm dünyanın korkulu rüyası olan koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın mücadelesini desteklemek için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı. Şirket Afrika ülkeleri için de bağışta bulunacak.

18.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:33
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurduğu Alibaba Vakfı ve Jack Ma Vakfı, Avrupa'nın koronavirüse karşı mücadelesine destek olmak amacıyla iki milyon maske ve korona test kitleri türünden bir dizi sağlıkmalzemesi bağışladı. Söz konusu bağış malzemesiyle yüklü ilk uçak 17 Mart itibarıylaBelçika'nın Liege Havalimanı'na ulaştı. Uçakta, İtalya'ya gönderilecekolan yarım milyon maskenin yanı sıra diğer ülkelere de gönderilecektıbbı ürünler yer aldı.

BELÇİKA KRİTİK NOKTA

Belçika, Alibaba'nın yönlendirdiği elektronik dünya ticaretplatformunun (eWTP) Avrupa'daki ortağı konumunda. eWTP bu yardım girişimindeönemli bir rol üstleniyor. Alibaba'nın açıklamasına göre, LiegeHavalimanı'nın lojistik merkezi bağışlanan tıbbi malzemenin Avrupaiçinde etkin dağılımını mümkün kılıyor.

AFRİKA ÜLKELERİNE DE BAĞIŞ YAPILACAK

Öte yandan Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, koronavirüsün önlenmesive kontrolüne yardımcı olmak için 54 Afrika ülkesine test kitleri,maskeler ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere tıbbi malzemelerbağışlayacak. Jack Ma tarafından Pazartesi günü kişisel Weibo hesabından yapılan paylaşıma göre, 54 Afrika ülkesinden her birine 20 biner test kiti, 100 biner maske ve 1000'er adet sağlık personeli için koruyucu giysi bağışlayacak

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