E-Spor oyuncuları, profesyonel futbolcular kadar maaş alıyor

26.08.2019 22:03

E-Spor her geçen gün dünya genelinde daha fazla önem kazanmaya başlarken, E-Spor oyuncularının standart sporculara kıyasla daha fazla kazanç elde etmeye başlaması, dengelerin değişmesine neden olan ana etkenlerin başında yer alıyor.

1 OYUNCUYA YAKLAŞIK 3,1 MİLYON DOLAR

Bu kapsamda sporcuların ücretlerinin düşük olduğunu gözler önüne serenler, artık sadece Fortnite şampiyonları değil. SDN'de yer alan habere göre OG takımı, Valve'ın The International Dota 2 turnuvasını bu yılda kazanarak, iki kez üst üste galibiyet elde etti. Böylece OG, turnuvayı ilke kez arka arkaya kazanan takım oldu. Bu galibiyet sayesinde 15.6 milyon dolarlık ödülün sahibi olan OG toplamda beş oyuncudan oluşuyor. Bu kapsamda her OG oyuncusuna yaklaşık 3.1 milyon dolar verildi.

TİGER WOODS 2,07 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak tanımlanan Tiger Woods, 2019 Master'ında 2,07 milyon dolar kazandı. E-Spor oyuncusu olmak, bu kazançlara duyan herkes için cazip olarak görünüyor. Ancak, klavye ve fare başına geçmeden önce bilinmesi gereken bazı detaylar var. Dağıtılan ödüller çok büyük olsa da, bu ödüllerin büyük etkinliklerden elde edildiği unutulmamalı. Bu nedenle iyi bir futbolcu olmak ne kadar zorsa, iyi bir e-spor oyuncusu olarak binlerce kişi arasında öne çıkmak bir o kadar zor.