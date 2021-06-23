EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya'yı 5-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. İspanya'nın son 16 turunda rakibi Hırvatistan oldu. Öte yandan Slovakya, "En iyi üçüncüler" sıralamasında ilk 4'te kendine yer bulamadı ve turnuvaya veda etti.
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Slovakya karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan İspanyollar son 16 turuna yükseldi ve Hırvatistan'la eşleşti.
İSPANYA'DAN FARKLI GALİBİYET
Karşılaşma boyunca oyunu domine eden İspanyollar, 30. dakikada Slovak kaleci Dubravka'nın kendi kalesine attığı akılalmaz golle 1-0 öne geçti. İspanya bu golden sonra kontrolü elinden bırakan Slovakya savunmasına karşı pozisyona girmekte hiç zorlanmadı. İspanyolların kalan golleri, 45+3. dakikada Laporte, 56. dakikada Sarabia, 67.dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Kucka (k.k) geldi ve karşılaşma 5-0 sona erdi.