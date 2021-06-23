EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya'yı 5-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. İspanya'nın son 16 turunda rakibi Hırvatistan oldu. Öte yandan Slovakya, "En iyi üçüncüler" sıralamasında ilk 4'te kendine yer bulamadı ve turnuvaya veda etti.