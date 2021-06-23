EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya'yı 5-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. İspanya'nın son 16 turunda rakibi Hırvatistan oldu. Öte yandan Slovakya, "En iyi üçüncüler" sıralamasında ilk 4'te kendine yer bulamadı ve turnuvaya veda etti.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Slovakya karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan İspanyollar son 16 turuna yükseldi ve Hırvatistan'la eşleşti.

İSPANYA'DAN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşma boyunca oyunu domine eden İspanyollar, 30. dakikada Slovak kaleci Dubravka'nın kendi kalesine attığı akılalmaz golle 1-0 öne geçti. İspanya bu golden sonra kontrolü elinden bırakan Slovakya savunmasına karşı pozisyona girmekte hiç zorlanmadı. İspanyolların kalan golleri, 45+3. dakikada Laporte, 56. dakikada Sarabia, 67.dakikada Ferran Torres, 71. dakikada Kucka (k.k) geldi ve karşılaşma 5-0 sona erdi.

EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti
Slovakya kalecisi Dubravka'dan kendi kalesine akılalmaz gol
Slovakya kalecisi Dubravka'dan kendi kalesine akılalmaz gol
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 22:06:41. #1.13#

title