Yedek forvet arayışlarına başlayan Real Madrid, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu gündemine aldı. İspanyol devi, yıldız oyuncuya cüzi bir miktar maaş ile 1 sezonluk sözleşme sunacak. Peki Dzeko Real Madrid'e mi gidiyor? Detaylar...

DZEKO REAL MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Defansa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid, yedek forvet arayışını sürdürürken gündemine Edin Dzeko'yu aldı. İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma yedek bir golcü istemesinin ardından rotayı Dzeko'ya çevirdiği ve yıldız oyuncuya cüzi bir miktar maaş ile 1 sezonluk sözleşme sunacağı kaydedildi.

Haberde, 39 yaşındaki yıldız ile Real Madrid'in dışında İtalya'dan Bologna ve Como ile birlikte Hırvatistan'dan da Hajduk Split'in ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attı ve 18 asist yaptı.