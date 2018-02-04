Düzenlenen E-İhracat Etkinliklerinin Türkiye İçin Katkısı Nedir?

İmza İnternet Teknolojileri Yöneticisi Hasan Yaşar, düzenlenen e-ihracat etkinliklerinin Türkiye'ye olan katkılarını Wise TV'ye anlattı.

Yaşar, şunları dile getirdi: "Aslında burada Türkiye'nin şöyle bir dezavantajı var, Türkiye 80 milyon gibi kalabalık bir nüfusa sahip. İsrail 6-7 milyon nüfusa sahip. Bu bize şöyle bir dezavantaj sağlıyor, genelde firmalar hedeflerken dünyayı değil Türkiye'yi hedefliyorlar. Aslında internetin en büyük avantajı dünyaya hızlı bir şekilde açılabiliyoruz. Ülkemizin nüfusu yeterli gözüktüğü için yurt dışına açılma konusunda biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerle biraz daha hızlı açılabileceğimize inanıyorum. Her değerlendirme, her anlatım birilerini e-ticarete, özellikle e-ihracat kısmına çekecektir. Bu anlamda bu etkinlik oldukça değerli".