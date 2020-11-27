Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira

27.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:55
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçe görüşmelerini sonlandırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçe görüşmelerini sonlandırdı. Görüşmeler sonucunda 2021 bütçesi 90 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Düzce İl Özel idaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak ön görülerek 1 Ocak 2021 tarihi itibar ile yürürlüğe girecek olan bütçe kararnamesi oy birliği ile kabul edildi. 20 gün süren toplantılarda bütçe kararnamesi meclisin oylamasına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen bütçelere göre Akçakoca'ya 497 bin lira, Cumayeri'ne 288 bin lira, Çilimli'ye 269 bin lira, Gölyaka'ya 368 bin lira, Gümüşova'ya 169 bin lira, Kaynaşlı'ya 462 bin lira ve Yığılca'ya 280 bin lira gönderilecek.

İl Özel idaresi birim müdürlüklerine ise 2021 yılı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 12 milyon 141 bin 908 lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne 36 milyon 310 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 10 milyon 995 bin 92 lira, Yazı işleri müdürlüğüne 1 milyon 550 bin lira, Çevre Koruma İşleri Müdürlüğüne 500 bin lira, Plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü'ne 15 milyon 670 milyon lira, yol ve ulaşım müdürlüğüne 1 milyon lira gönderilecek. Düzce İl Özel İdaresi'nin gelir bütçesi 90 milyon lira olarak belirlenirken, Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli 9 milyon 500 bin lira, gider bütçesi ise 80 milyon 500 bin lira olarak kabul edildi. - DÜZCE

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira
Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Giresun Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak kabul edildi
Giresun Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak kabul edildi
İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor
İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Enes Batur Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Özel İdare 2021 bütçesi 90 milyon lira - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 13:55:56. #1.14#
title