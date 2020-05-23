Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle yöneticilerinden bir ay boyunca maaş almamalarını istedi. Yöneticilerin bazıları bu isteği olumsuz karşılarken, banka söz konusu durumun gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirtti.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yöneticilerine bir ay maaş ödememeyi önerdi. Banka tarafından Perşembe günü yapılan toplantıda şirketin içinde bulunduğu durum dolayısıyla yöneticilerin bir aylık maaşlarından vazgeçmesi gerektiği vurgulandı. Banka bir aylık maaş almama durumunun gönüllülük esasına göre ilerleyeceğini söyledi.

BANKA UYGULAMAYI GENİŞLETMEYE HAZIRLANIYOR

Financial Times'ta yer alan habere göre Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve yönetim komitemiz gönüllü maaş ödenmemesi programını daha geniş kitlelere yaymaya hazırlanıyor. Orta düzey yöneticilere de bu imkanı veriyoruz" ifadesi kullanıldı.

18 BİN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERECEK

Almanya ekonomisi tarihinin en iyi dönemlerinden birini geçirse de Deutsche Bank yatırım bankacılığı alanında yaşanan sorunlar sebebiyle koronavirüse hazırlıksız bir dönemde yakalandı. Banka 2022 yılına kadar 18 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor. Firmada yıllık maaşı 1 milyon euronun üzerinde olan 583 personel bulunuyor.

ÇALIŞANLAR UYGULAMADAN MEMNUN DEĞİL

Maaşının kesilmesi istenen üst düzey bir yönetici karardan memnun olmadığını söyledi. İsmini açıklamak istemeyen başka üst düzey bir banka çalışanı ise "Banka bizlerden hediye istiyor" diye konuştu.