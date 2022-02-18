Durum çok vahim! Fenerbahçe yenildi, UEFA sıralamasında Türkiye dibe vurdu

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a mağlup olmasının ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında adeta çakıldı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasından önce 15. sırada yer alan Türkiye, ülke sıralamasında 19. sıraya geriledi. Rakiplerimiz Yunanistan, Hırvatistan, Danimarka ve Çekya'nın gerisine düşen Türkiye, yeniden 15. sıraya tutunamazsa Şampiyonlar Ligi'ne Süper Lig şampiyonu olan takım ancak 3 ön eleme oynayarak gidebilecek.

15. SIRANIN ALTINDA KALAN ÜLKE AVRUPA'YA 4 TAKIM GÖNDERECEK

Ülke sıralamasında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderirken 3 takım Avrupa Ligi'ne 2 takım ise Konferans Ligi'ne gönderiyor. 15. sıranın altında yer alan ülke ise Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken 1 takım ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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