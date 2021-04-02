Dünyanın en zengin kulübünün hocası Guardiola, transfer piyasasının pahalılığına isyan etti

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer piyasasının pahalılığından şikayet etti. Başarılı hoca, "Bu fiyatlarla asla santrfor alamayız. Ödeme yapabilmemiz imkansız. Bütün kulüpler zor durumda ve biz bir istisna değiliz. Bugünden bakınca; santrfor alamama ihtimalimizin, alabilme ihtimalimizden daha yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ekonomiyi vuran pandemi, dünyanın en zengin kulüplerinden Manchester City'yi de etkiledi. Agüero'nun ayrılmasının ardından forvete Haaland'ı getirieceği konuşulan İngiliz devinin hocası Guardiola, bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Başarılı teknik adam, 200 milyon eurolara çıkmanın hayal olduğunu söyledi.

BİZ BİLE ZOR DURUMDAYIZ

Ada takımının teknik patronu, "Piyasadaki bu fiyatlarla asla santrfor alamayız. Bu paraları ödeyebilmemiz imkânsız. Bütün kulüpler zor durumda ve biz bir istisna değiliz. Bugünden bakınca; santrfor alamama ihtimalimizin, alabilme ihtimalimizden daha yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.