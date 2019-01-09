Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Forbes dergisinin dünyanın "en zengin insanı" olarak nitelediği 54 yaşındaki Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını Twitter'dan paylaştığı ortak yazılı açıklamayla duyurdu.
160 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR!
Açıklamada, "Uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldık. Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissetiyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik." ifadelerine yer verildi. Bezos çifti 1993'de evlenmiş ve 4 çoçuk sahibi olmuştu. Forbes dergisi, ekim ayında Jeff Bezos'un 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını duyurmuştu.
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peeehhhh gıdıklada güleyim zenginmi, bunlarmıı. . . bende zenginim ama belli etmiyorum. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Dünyanın en zengin çifti imiş, avucumu yala, bunlar sadece servis karşılığı para ve şöhret alan kuklalar,fazla kıskanmayın derim. Vanguard ve Blackrock yatırım fonlarının sahipleri her sirkete hüküm ediyor, Rotschildsler ve Rockefeller gibi Sionist aileler on binlerce milyar dolar gayrimeşru para döndürüyor, derin devlet ve Mossad da onların egemenliği altında, ama medyalarda bunların kontrolü altında iken ortalıkta bir ketumiyet oluyor, adamlar iki yüz senedir dünyayı parmağında oynatıyor , Jeff Bezos olsa olsa onlara garson olur.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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MacKenzie Bezos benu bulCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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O gaciyi buraya yollayın siz bizim ailede ona da Bi yer buluruz :)Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Bu parayi fakire verseler bariCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır