Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek
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Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek

Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso'nun tarihi şehirler turunda sıra İstanbul'da.

Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso'nun tarihi şehirler turunda sıra İstanbul'da. Odağına güç, estetik ve hızı alan bu sporda dünyaca tanınan sporcu, "Grand Maze" video projesi kapsamında Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görecek. Dominic Di Tommaso'ya bu projede Red Bull sporcusu Hazal Nehir eşlik edecek.

Parkur sporunun önemli isimlerinden Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul'u ziyaret ediyor. "Grand Maze" olarak adlandırılan video projesi için İstanbul'a gelecek olan Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600'e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izlerken Kapalıçarşı'yı daha önce kimsenin görmediği açılardan görecek.

Kapalıçarşı'da geleneksel ile moderni birleştirecek projede Di Tommaso'ya Red Bull sporcusu Hazal Nehir de eşlik edecek. Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Avustralyalı sporcu ile Kapalıçarşı'da parkur yapacak. - İSTANBUL

Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek
Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso Kapalıçarşı'yı keşfedecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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