Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Japon Tabacco İnternational'in (JTI) Türkiye CEO'su Karim Raydan, bir otelin havuzda rahatsızlandı. Havuzdaki bir otel müşterisi durumu fark ederek yardıma koştu. Kenara çıkarıkan 51 yaşındaki CEO'ya ilk müdahaleyi oteldeki bir doktor yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen 2 çocuk babası Raydan yaşamını yitirdi.

YÜZERKEN FENALIK GEÇİRDİ

Ülkemizdeki en büyük sigara firmalarından olan JT'nın CEO'su Karim Raydan, sabah saatlerinde ailesiyla kaldığı Eyüpsultan, Göktürk, Atlıspor Caddesi'ndeki bir otelde sabah 09.00 sıralarında SPA'dan çıkarak havuza girdi. Suda kısa süre yüzen Raydan'ın fenalaştığını gören bir kişi 2 çocuk babası olan CEO'ya yardım etmek istedi. Karim Raydan'ın nefes alması için başını suyun üzerinde tutmaya çalışan otel müşterisi, görevlilerden yardım istedi. Raydan yardımına koşanlar tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine haber verilirken, otelde müşteri olan bir doktordan da yardım istendi.

"YÜKSEK TANSİYON HASTASIYIM"

İlk müdahaleyi yapan doktor, Raydan'ın kendisine "Yüksek tansiyon hastasıyım' dediği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından Karim Raydan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak JTİ'nin Kasım 2015'ten beri Türkiye CEO'su olan Raydan kurtarılamadı.