Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Romanya'da Resmi Temaslarda Bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Romanya'nın en büyük liman şehirlerinden olan Köstence'deyiz. Resmi temaslar kapsamında geldiğimiz Romanya'da Bükreş Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılandık. Tarihi bağlara sahip olduğumuz Romanya ile burada yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyor, bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu resmi ziyaret kapsamında ilk olarak DEİK tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılıp iş dünyası temsilcileriyle buluşacağız" ifadelerini kullandı.