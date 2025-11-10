Trump Hava Trafik Kontrolörlerine İşe Dönmeleri için Uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmesi gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacak" ifadesini kullandı.

Hükümetin kapanması sırasında izin almayan, 'büyük vatansever' hava trafik kontrolörleri için kişi başı 10 bin dolar ikramiye verilmesini tavsiye edeceğini vurgulayan Trump, kısa bir süre sonra maaşlarının tamamen ödeneceğini bildiği halde, 'şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayan' çalışanlardan ise memnun olmadığını söyledi. Trump, bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını kaydederek, "Bu, en azından benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir. Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz. Yeriniz, sipariş sürecinde olduğumuz, dünyanın en iyisi olan yepyeni, son teknoloji ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır" açıklamasında bulundu.