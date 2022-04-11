Korkunç şüphe! 3 yaşındaki kız çocuğu Kinder Sürpriz'deki bakteri yüzünden mi öldü? - Haberler

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Korkunç şüphe! 3 yaşındaki kız çocuğu Kinder Sürpriz'deki bakteri yüzünden mi öldü?

Haberler.com - Dünya
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Avrupa ülkelerinde Kinder sürpriz yumurta paniği devam ediyor. Tespit edilen Salmonella bakterisinin ardından çok sayıda ürün raflardan toplatılmıştı. İngiltere'den gelen ölüm haberi ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İddiaya göre; Kinder yumurta yedikten sonra fenalaşan3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dünyaca ünlü İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda Salmonella bakterisi taşıyan çikolataların şirketin Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklanmıştı. Son olarak Belçika, Avrupa ülkelerindeki Salmonella salgının arkasında olduğu düşünülen Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı kapatma kararı aldı.

Korkunç şüphe! 3 yaşındaki kız çocuğu Kinder Sürpriz'deki bakteri yüzünden mi öldü?

İNGİLTERE'DEN GELEN HABER ŞOK ETKİSİ YARATTI

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisi yarattı. İddiaya göre; 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kız çocuğu Kinder yumurta yedikten sonra fenalaştı. Ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN GÖZYAŞLARI DİNMİYOR

Kızının kaybettiğinden beri gözyaşı dinmeyen anne Charlotte, "Gözlerinin ardında ruhu yok gibiyi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Dünya

Kinder, Dünya, Güncel, Haberler

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