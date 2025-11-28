Haberler

Karadeniz'de İki Tanker Patladı: Kurtarma Operasyonları Başlatıldı

Karadeniz'de İki Tanker Patladı: Kurtarma Operasyonları Başlatıldı
Güncelleme:
28 Kasım Cuma günü Karadeniz'de meydana gelen patlamalar sonucu iki tanker yangın çıktı. Ulaştırma Bakanı, mürettebatın kurtarılacağını ve tankerlerin boş olduğunu açıkladı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

28 Kasım Cuma günü Karadeniz'de iki tankerde patlamalar sonucu yangın çıktı ve mürettebat için kurtarma operasyonları başlatıldı. Patlamaların sebebi henüz bilinmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol tankerleri Kairos ve Virat'taki patlamalar sonrasında kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve tankerlerin boş olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, Kairos gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, Virat isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kairos tankerinin Rusya'nın Novoroski limanına seyrettiğini ve Türkiye kıyılarından 28 deniz mili açıkta "dışarıdan bir etkiyle" yangın çıktığı ihbarının alındığını bildirdi.

Kairos gemisindeki yangın sürüyor.

Genel Müdürlük, Virat isimli tankerin ise Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta "isabet aldığını bildirdiğini" duyurdu.

Reuters, finansal piyasa verileri ve analizi sunan LSEG şirkletine göre, Kairos ve Virat'ın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinin ardından yaptırımlara tabi tutulan gemiler listesinde yer aldıklarını bildirdi.

Reuters, son yıllarda Karadeniz'de gemilerin mayına çarptığını ve bazı mayınların sürüklendiğinin tespit edildiğine dikkati çekti.

